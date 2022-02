Las palabras de Hünkar llegan al corazón de Demir: “Es la madre de tus hijos"

Los comentarios de los vecinos y la instancias de Hünkar empiezan a remover el corazón de Demir. La matriarca de los Yaman vuelve a hablar con su hijo después de lo ocurrido con sus acciones.

Hünkar quiere que Demir entre en razón: “Siempre te he apoyado, nunca te he perdido de vista”, señala. Demir, por su parte, la pide perdón: “He querido controlarlo todo y mira lo que he conseguido”.

La matriarca de los Yaman le dice que escuche a su corazón: “No castigues a nadie más. Escucha a tu corazón, él sabe la verdad”, afirma. Hünkar sabe que su corazón está destrozado porque su esposa nunca le quiso con la misma intensidad que a Yilmaz, pero es la madre de tus hijos. Si hubiera querido, se hubiera marchado”.

Sin duda las palabras de Hünkar llegan al corazón de Demir quien finalmente decide cambiar su declaración.

El joven habla con el fiscal y asegura que él provoco que Züleyha disparara. La joven quedará en libertad hasta que se celebre el juicio.