Müjgan estalla al descubrir a Yilmaz y Züleyha juntos

Müjgan recibe una llamada del hospital. La joven tiene que salir con urgencia a firmar la baja de maternidad. Aunque al principio se niega, finalmente Yilmaz se quedará a cargo de su bebé.

Kerem Ali empieza a llorar y Yilmaz no sabe qué hacer para calmarle. El pequeño no quiere el biberón y Müjgan no llega del hospital.

Züleyha escucha llorar al bebe y se acerca a preguntar. Al ver que tiene hambre, le dice a Yilmaz que ella puede darle de comer: “No gracias, Müjgan llegará enseguida”. Pero al ver que su hijo no para de llorar la pide ayuda.

Züleyha coge en brazos al pequeño y en ese momento llega Müjgan. La doctora se queda en shock al verles juntos con su bebé: “¡Dame a mi hijo! ¿Cómo te atreves? ¿Crees que puedes amamantar a mi bebe?”, grita la joven.

Yilmaz y Züleyha intenta explicarla la situación pero Müjgan está muy enfadada y se abalanza sobre Züleyha: “Estoy harta de verte todo el tiempo, vete de mi casa”.

Züleyha se marcha corriendo, llorando por las palabras de Müjgan y Yilmaz sale tras ella. Una reacción que enfurece aún más a la doctora.

¡Menudo momentazo! Lo que le faltaba a Müjgan…