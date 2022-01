Müjgan encuentra el pañuelo de Züleyha en el coche de Yilmaz

Müjgan protagoniza un nuevo enfrentamiento contra Züleyha en presencia de Hünkar y Demir. Müjgan ha encontrado el pañuelo de Züleyha en el coche de Yilmaz y la joven no duda en pedirla explicaciones.

En presencia de Demir y Hünkar, Müjgan monta una escena: “He sido demasiado buena contigo. Pero sé que has estado con Yilmaz toda la mañana”, señala.

Hünkar y Demir se quedan miran dubitativos. Züleyha no entiende nada y niega que eso sea verdad: “No seas ridícula, ni si quiera he visto a Yilmaz”.

Müjgan enseña el pañuelo como prueba del delito: “Estaba en el coche de Yilmaz”. ¡La doctora está a un paso de montar una escena!

¿Cómo reaccionará Züleyha?