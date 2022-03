Müjgan se desahoga con Fikret: “Me he convertido en alguien que no soy”

Müjgan se encuentra en el rancho a solas con Fikret. Ni Yilmaz, ni Fekeli, ni si quiera su tía Behice están en la mansión.

Müjgan aprovecha el momento para desahogarse con Fikret: “Yo antes no era así, he cambiado”, asegura. La joven decide contarle su historia a Fikret que no duda en escucharla.

“Me enamoré de Yilmaz a primera vista. Lo quería muchísimo”, señala. La joven reconoce que dejó de lado su pasión por su trabajo para centrarse en su historia con Yilmaz, llegando a rechazar varias ofertas de trabajo.

Fikret intenta aconsejarla, pero Müjgan habla sin freno. El joven escucha y se queda muy sorprendido. No duda en ofrecerle su ayuda y su apoyo si lo necesita.

¿Hemos sido testigos de un acercamiento entre Müjgan y Fikret?