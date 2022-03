Müjgan y Demir se niegan a divorciarse de Yilmaz y Züleyha

Fekeli y Hünkar se han reunido para hablar de la situación que atraviesan sus dos familias. La pareja coincide en que deben reunirse todos para intentar terminar con los conflictos y evitar así una tragedia.

Fekeli convence a Yilmaz para que acuda al encuentro. Müjgan y Behice también acuden. Sin duda va a ver mucha tensión.

En la mansión, por su parte, Hünkar también insiste a Demir en que es importante hablar las cosas con Yilmaz y aclarar la situación.

En la reunión, Fekeli señala que la vida de tres pequeños está en juego y que aquí solo importa su felicidad. Müjgan no entiende cuál es la solución que proponen: “Hay dos familias infelices. Demir y Züleyha sufren, al igual que tú y Yilmaz, estáis siempre discutiendo”, admite.

Hünkar y Fekeli tienen clara cuál es la solución: “El divorcio o la ruptura puede ser lo mejor para que dejéis de sufrir”, propone Fekeli.

Müjgan deja claro que no piensa divorciarse de Yilmaz: “Yo no pienso separarme”. Yilmaz interviene diciendo que no lo haga por él, que lo haga por Kerem Ali. Demir también opina: “¿Qué os hace pensar que yo voy a divorciame?”

Demir y Müjgan se niegan a aceptar el divorcio con Züleyha y Yilmaz. Ninguno piensa darle vía libre a su pareja. Züleyha, cansada de las continuas peleas entre amor, decide marcharse de la reunión.

Nada ha salido como Fekeli y Hünkar esperaban y su plan ha fallado. ¡Qué momento más tenso!