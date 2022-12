Mehmet se pone celoso de Fikret: “Debes escogerle a él o a mí”

Tras hablar con Fikret, Züleyha se encuentra con Mehmet. Celoso le pregunta qué es lo que hacía con él. Sabe que Fikret está enamorado de Züleyha y le ve como un obstáculo para acercarse a ella. Molesto, el joven le dice que se pone muy celoso cada vez que están juntos.

Fikret es un apoyo para ella, pero a Mehmet no le gusta la relación de ambos y le dice que si sigue en su vida, entonces él se irá de su lado para siempre. Züleyha, desconcertada, no sabe que hacer, cada vez es más complicada la situación con ambos.

“Fikret hace todo lo que puede para que tú me odies, me ve como un enemigo” le dice a Züleyha. La lucha entre los dos hombres por Züleyha, para ella cada vez es más incómoda. El le pide elegir, le dice que tome una decisión. Ella le responde que no se entromete y que no le haga elegir ya que es una elección muy difícil para ella. ¿Qué decisión tomará Züleyha?