Herkan cae en la trampa de Betül… ¡Y Züleyha le echa de la empresa!

Herkan estaba siendo un impedimento para Betül y su deseo por hacer negocios con Abdülkadir. El joven, que es el empleado de confianza de Demir, estaba muy encima de ella y cualquier movimiento extraño que hiciese se lo comunicaba a Züleyha. ¡La joven ya no podía más!

Betül quería hacer y deshacer a su manera, pero su presencia se lo impedía. Así que decidió ganárselo y así tenderle una trampa. Abdülkadir le dijo a la joven que la mejor manera de conseguirlo era seduciéndole. ¡Ella podría hacerlo fácilmente! La joven aceptó y lo invitó a cenar, aunque no tuvo el resultado esperado.

Por ese motivo, se presentó en su casa y le dijo que la habían estafado. Betül le contó a Herkan que había gastado 20 mil liras en contestadores de teléfono, ¡y el vendedor había desaparecido!

Tras ganarse su confianza, Betül consiguió que Herkan firmase unos papeles y los ha utilizado para acusarlo de desviar fondos de la compañía. Además, le enseñó las facturas a Züleyha, que vio que todas estaban firmadas por él. ¡No se lo podía creer!

Ahora la mujer de Demir se ha enfrentado a Herkan. El empleado de confianza de la empresa ha intentado explicarlo todo a Züleyha, pero ella no se cree ninguna de sus palabras. Piensa que solo quiere echarle la culpa a Betül.

“Ella me tendió una trampa, soy inocente”, ha insistido. Pero Züleyha ya no se fía de él… ¡Y quiere que pague de inmediato todo ese dinero! Si no lo hace, irá a prisión.

La mujer de Demir ha echado a Herkan de la empresa… ¿Se dará cuenta de que está cometiendo un error?

Al salir del despacho, el joven se ha encontrado con Betül. ¡Se ha enfrentado a ella! ¡Era todo un plan! Ella ha hecho como si no supiera nada… ¿Cuál será su próximo paso?