Hamminé le cuenta todo sobre lo sucedido con Betül y Sermin a Züleyha: "Yo te protegeré"

Hamminé no ha podido aguantarse. Le ha contado a Züleyha toda la verdad sobre lo que ha pasado con Betül y Sermin. La anciana ha irrumpido en el cuarto de la joven y le ha contado lo que sucedió. Estaba muy nerviosa y no paraba de llorar.

Hamminé muy asustada le ha pedido que no cuente nada de lo que le iba a revelar. "Estoy huyendo de la mujer mala de ojos verdes", le ha dicho. Züleyha ha averiguado que era Betül. Entonces Hamminé le ha revelado que el golpe de su cabeza se lo dio a raíz de una discusión con Betül, ya que ella la empujó. Al principio, la joven no ha creído a la anciana, pero cuando Hamminé le ha contado las amenazas que recibió de Sermin para que mantuviera la boca cerrada, a Züleyha se le ha cambiado la cara. Y ha comenzado a sospechar que lo que le decía Hamminé era verdad.

Züleyha ha intentado calmar a Hamminé, que solo le decía: "No les dejes entrar en la mansión o me matarán". Pero la joven se ha quedado con la copla de lo que le ha dicho Hamminé. ¿Comenzará a investigar si es cierto lo que dice? ¿Comprobará que Betül y Sermin le han hecho daño a Hamminé? ¿Qué hará entonces? ¡Dale al play y no te pierdas este momento!