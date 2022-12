Hakan, harto de fingir que es Mehmet Kara: "¿Hasta cuándo va a durar esto?"

Hakan ha sufrido un duro golpe. Su hermana Hülya ha fallecido, y él no ha podido llorar su muerte como se merecía. El joven se enteró por Züleyha de lo que había sucedido, y ha tenido que ir al entierro de incógnito, al final a Hakan Gümüşoğlu le busca medio mundo. ¡No podía presentarse allí! Y Züleyha tampoco podía descubrir su verdadera identidad.

Hakan está cansado de las mentiras. Ahora se ha quedado huérfano tanto de padres como de hermanos, y es algo que le está costando llevar. Además, siente que no está viviendo su vida, todo es una mentira. Quiere volver a ser Hakan Gümüşoğlu, no se ha cansado de ser Mehmet, pero no quiere seguir mintiéndole.

Hakan se ha enamorado de la esposa de su ex amigo, el hombre que le traicionó y le arruinó. Nunca creyó que se fuera a enamorar de Züleyha, pero ahora está muy enamorado de ella. ¡Y no quiere mentirle más! Sin embargo, su consejera le ha recomendado que no cambie su identidad aun. Hakan es ahora el mayor traficante de armas del mundo, y debe seguir siéndolo... Pero, ¿para qué? La mujer le ha dicho que Züleyha, por ahora, debe seguir enamorada de Mehmet. ¿Hasta cuándo va a durar la mentira? ¿Hay alguna razón para seguir con ella?