Gülten se rinde ante Çetin y reconoce sus sentimientos

Çetin ha disparado al prometido de Gülten. En cuanto se enteró de la noticia no dudo en presentarse en casa de Gaffur para evitar que la joven cometiese el mayor de error de su vida.

Gülten se siente culpable de que el joven esté en la cárcel: “Estoy destrozada. Desearía haber dicho delante de todos que también te amo”, confiesa.

Pero ahora el joven la pide que siga su camino. Está en la cárcel y no sabe por cuánto tiempo: “No sé cuándo saldré de aquí. Me caerán de 10 a 12 años y no quiero que me esperes”.

Pero Gülten tiene claro que su camino es el suyo y que piensa esperarle el tiempo que haga falta.

¡Qué momento tan bonito!