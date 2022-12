Fikret no irá a la boda de Züleyha: “Cometes el mayor error de tu vida”

Fikret siempre se ha mostrado en contra de la relación entre Züleyha y Mehmet. Al principio, el joven tenía muchos celos de Kara, ya que él mismo estaba enamorado de Züleyha. Sin embargo, parece que con el tiempo poco a poco lo está superando, pero no cree que Züleyha haga bien casándose con él.

Fikret se lo ha dicho en numerosas ocasiones a la joven, no se fía de Mehmet, cree que esconde algo y por ello no quiere que esté con ella. Züleyha también le ha pedido muchas veces que se fíe de Mehmet ya que ella lo hace, pero Fikret es incapaz, hay algo que le echa para atrás.

Cuando se enteró de la noticia de su compromiso se quedó echo polvo, y ahora que se van a casar y le han dado la invitación, tampoco le ha sentado muy bien. Fikret le ha dejado claro a Züleyha que no irá a la boda ya que no apoya su matrimonio con él, no se fía de él y considera que está cometiendo un grave error. ¡Züleyha se queda a cuadros! A ella le gustaría tener el apoyo de Fikret en un día tan especial, pero él se niega en rotundo.

El joven no irá a la boda y tiene pensado marcharse de Çukurova. No quiere estar en el evento.

Fikret le ha dicho a Züleyha que le desea lo mejor, y espera equivocarse, pero cree que Mehmet esconde algo. ¡A la joven le ha dolido mucho que él no pueda compartir su felicidad!

