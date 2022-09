Fikret y Fekeli en guerra contra los Gümüşoğlu

Fekeli sin quererlo se ha buscado a unos enemigos terribles. El hombre atropelló por accidente a Erkan Gümüşoğlu, el hermano del todopoderoso Hakan Gümüşoğlu. Y este fatídico accidente ha repercutido mucho en su vida.

Primero, tuvo que entregarse y entrar en la cárcel... ¡Por un accidente involuntario!

Por otro lado, y sin que él lo supiera, tanto Hakan Gümüşoğlu como su fiel compañero Abdülkadir decidieron mudarse a Çukurova para vengar la muerte de Erkan. Sin embargo, Hakan le encargó a su socio que antes de llegar le diera un pequeño susto a Fekeli. Tiene pensado vengarse de él por haber matado a su hermano... ¿Qué querrá hacerle?

Fekeli y Fikret se temían que estos nuevos enemigos, tras atacar la mansión Yaman fueran a por ellos, y no les faltaba razón. En un momento en el que Betül fue a recoger al pequeño Kerem Ali, un hombre de Abdülkadir se coló en el rancho Fekeli y dejó abierto el gas. ¡Se produjo una explosión tremenda! Y casi pierden la vida tanto la joven como el niño... ¿Qué hubiera hecho Fekeli entonces? ¿Y Fikret?

Ahora, tío y sobrino van a tomar cartas en el asunto... ¡Tienen que defenderse de sus nuevos enemigos! Fikret está muy nervioso, ha estado a punto de perder a su hijo, y no quiere ni pensar en lo que hubiera sucedido si se hubiese dado el caso. Por ello deben actuar. Ambos acuerdan poner a todas las mujeres y niños en un lugar seguro, y de ahí esperar un nuevo ataque de los Gümüşoğlu. Pero Fekeli lo tiene claro, no quiere sangre, si no, demostrar que ellos son "mejores personas". ¿Les funcionará esta táctica?