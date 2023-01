Fikret descubre la verdad: el hermano de Müjgan era un impostor y Hakan sí rescató a Kerem Ali

Fikret acaba de recuperar a Kerem Ali. El joven estaba muy angustiado ya que habían secuestrado a su hijo, pero, afortunadamente, Hakan ha conseguido que volviera a casa.

No obstante, al joven no le ha dado buena espina que Hakan interviniera en la operación. No se ha fiado de él...¡Cree que puede tener algo que ver con el rapto!

El fiscal le ha pedido a Fikret que se acercara a la comisaría a escuchar el interrogatorio a Murat. ¡Él no era el verdadero Murat Hekimoglu! ¡Era un impostor! Este hombre trabajaba con Murat en un hospital en Chicago como enfermero. Sabía que Murat iba a recibir una alta cantidad de dinero al traspasar la custodia de su sobrino, por lo que, cuando falleció Murat, hace un mes, decidió suplantarle su identidad. ¡No era más que un farsante! Quería beneficiarse de la bondad de Fikret, no le importaba nada el hijo de Müjgan.

Sin embargo, Fikret no entiende como Hakan los ha localizado tan rápido, y cómo ha podido entregarle él los documentos de los ladrones al fiscal. Sospecha que tiene contactos con el gobierno. ¿LOgrará demostrarlo?