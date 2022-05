¡Fikret comienza a evitar a Müjgan! Pone una excusa para no cenar con la doctora

La historia entre Fikret y Müjgan está siendo como una montaña rusa... Unos días están arriba, y otros, como hoy, abajo.

Los jóvenes comenzaron a conocerse poco a poco y la química fue surgiendo entre ellos, hasta que un día Fikret no se pudo controlar más... ¡ Y la besó!

Ambos se sentían muy cómodos el uno con el otro y se empezaron a ilusionar, hasta tal punto que Fikret le comentó a su primo que se estaba empezando a enamorar de la doctora. Ella por su parte, también pensaba en él, e incluso se llegó a poner celosa de la relación que tenía con Ümit. La química iba creciendo y volvió a haber un beso entre ambos, sin embargo, cuando más contento estaba Fikret, Müjgan le frenó los pies.

La joven le explicó que no quería cometer los mismos errores del pasado, y, por eso mismo, no quería ir tan rápido con él. Le preguntó que si el iba en serio con ella, y Fikret no supo qué contestar, pero le dijo que nunca se había sentido así con alguien. Pero a Müjgan no le valió... Ella no está dispuesta a tener una aventura sin más, por lo que le dio un ultimátum de Fikret... Hasta que no aclarara sus sentimientos lo mejor era poner distancia entre ambos...

Sin embargo, Fikret lo ha tomado al pie de la letra. Por lo que parece, al joven no le ha gustado la conversación del día anterior con Müjgan, y, cuando ha ido a cenar y ha visto que era solos... ¡Ha puesto una excusa y se ha marchado! Müjgan se ha dado cuenta de lo que le pasaba, y se ha quedado triste.

¿Habrá tirado la toalla para siempre Fikret en su relación con Müjgan?