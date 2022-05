Fikret y Müjgan vuelven a besarse: “Ya no lo soporto más”

Tras el apasionado beso que surgió entre ellos la semana pasada, Fikret no ha dejado de pensar en Müjgan.

Sus ojos, su sonrisa, como se siente cuando está con ella… Y es que tras la conversación con su primo se ha dado cuenta de que sus sentimientos por Müjgan quizá… ¿Son más fuertes de lo que él pensaba?

Sin embargo, hay una duda que le aterra… ¿No estará cometiendo un error? ¿Qué sentirá Müjgan?

Las mariposillas en el estómago han aterrizado en Fikret, así que el joven no aguantaba más y ha decidido confesarle a Müjgan sus sentimientos por ella. “Desde que te besé no puedo dejar de pensar en ti”, le ha dicho a la doctora. Fikret le ha revelado que cuanto más trata de alejarse de ella más la necesita… Así que Müjgan le ha respondido: “Entonces no te alejes nunca más de mí”. ¡Wow! ¡Vaya confesión de Müjgan!

La joven sin parar de mirarle fijamente se ha acercado y… ¡Nuevo beso entre Müjgan y Fikret!

Es más que un hecho que la conexión entre ambos es irresistible… ¿Será este el principio de una nueva pareja en Çukurova?