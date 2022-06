Fekeli, tras enterarse del plan de Fikret contra Demir: “Haré todo lo que esté en mi mano para detenerte”

Fekeli está muy tenso con su sobrino desde que se ha enterado de toda la verdad. Primero, Fikret le reveló que su padre era Adnan Yaman y no el hermano de Fekeli, tal y como pensaba. Eso dejó en shock al hombre, que siempre había considerado a Fikret sangre de su sangre.

A continuación, el joven sacó a la luz su sed de venganza, y le reveló a Fekeli que tiene un plan en marcha para terminar con Demir Yaman. Lo único que quiere es que el hombre pague por los pecados que cometió su padre. Fikret tiene mucho rencor dentro y así se lo dijo Fekeli, que trató de disuadirle de llevar a cabo su misión.

Pero Fikret está decidido y por ello ha tratado de poner distancia con su tío, para no involucrarle en sus asuntos: "No soy un Fekeli y no soy de tu sangre". Eso ha enfadado mucho a Fekeli que siempre ha querido a Fikret como un hijo. Le ha regañado duramente y le ha pedido por favor que deje su plan de venganza, pero Fikret está cegado, por lo que a Fekeli no le ha quedado más remedio... Le ha amenazado, con que hará todo lo que pueda para detenerle.

Fekeli no quiere disputas, ni que se derrame sangre... ¿Lo conseguirá?

