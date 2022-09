¡Fekeli descubre que Mehmet Kara es en realidad Hakan Gümüşoğlu!

Mehmet Kara ha llegado a la vida de los Yaman y de los Fekeli de manera inesperada. Resulta que se ha mudado a Çukurova para emprender en la ciudad y quiere hacer negocios con los empresarios del lugar. Así fue como adquirió el 25% de la empresa Yaman.

Posteriormente también conoció a Fekeli y a otros de los hombres de la ciudad. Era guapo, amable y joven, además de carismático, por ello todos en la ciudad se fiaron de él en el primer momento.

A Fikret es al único que no le hizo ninguna gracia desde el primer momento. El joven estaba celoso de lo mucho que se estaba entrometiendo en la vida de la mujer de su hermano. Parece que desde que no está Demir, es Mehmet quien escolta a Züleyha... ¡Y Fikret no puede soportarlo!

Fekeli siempre había intentado calmar a su sobrino y pedirle que se fiara de Mehmet, ya que no había dado motivos para nada malo... Sin embargo, un hombre de confianza de Fekeli le puso sobre aviso: Mehmet Kara llevaba mucho tiempo viviendo en el extranjero, no vivía por ningún casual en Çukurova... Entonces, ¿quién era el hombre que había adquirido la empresa de Züleyha?

Fekeli decidió embarcarse en un viaje a Ankara para investigar sobre aquel asunto... ¡Y tenía razón! Alguien se estaba haciendo pasar por Mehmet Kara... Y, en concreto, Hakan Gümüşoğlu. El enemigo de Demir, y el hermano de la persona que asesinó Fekeli. ¡Madre mía!

Así que Fekeli le confesó cómo fue el accidente de su hermano al propio Hakan...

Ahora, Fekeli se ha dado cuenta de todo, y es que han metido a su mayor enemigo de pleno en sus vidas... ¿Qué harán ahora? ¿Se lo dirá a Züleyha y Fikret?