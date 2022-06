¡Duelo a punta de pistola entre Fikret y Demir!: "Dispara si te atreves"

Fikret ha secuestrado a Demir. Ha dado un paso más en su venganza y ahora quiere tener un cara a cara con él.

Le ha revelado la dolorosa verdad sobre Adnan Yaman, pero Demir no se ha creído nada. Él defiende la inocencia de su padre.

El rencor de Fikret es muy grande y Demir lo puede percibir; pero aun así piensa que es un perturbado que trata de manchar el nombre de su padre. No se cree nada y no está dispuesto a reconocerle nada a Fikret. Su padre es su padre y Fikret no está demostrado que sea su hermanastro aun, por mucho que diga.

Fikret quiere luchar contra Demir de hombre a hombre, así que le desata y ambos mantienen una fuerte pelea cuerpo a cuerpo. Los dos están destrozados y sin fuerzas. Además este tema es muy doloroso para ambos. Pero Fikret está empeñado en llegar al fondo del asunto... Demir le echa en cara a Fikret que no le hablara de frente, que le haya hecho todas las jugarretas por la espalda, sin hablar con él de cara...

Pero Fikret sigue empeñado en la acción, quiere que Demir coja su pistola, pero Yaman no está por la labor... ¡Fikret le apunta en la frente con la suya! Y... ¿Qué pasará?

