Las dudas invaden a Züleyha: “Si abandono ahora a Demir podría caerse a pedazos”

Yilmaz y Züleyha vuelven a encontrarse. La joven le confiesa a Yilmaz que la noche anterior habló con Demir y le contó sobre sus encuentros. Lejos de enfadarse, Demir solo se preocupó por ella.

Yilmaz está convencido de que es una estrategia de Demir para que Züleyha no se marche: “Como no puede conseguirte por la fuerza esa es tu estrategia. Te está manipulando para que no la abandones”, señala.

Züleyha se pregunta si es cierto lo que piensa Yilmaz pero está convencida de que Demir ha cambiado: “Demir está muy abatido, desde lo de su madre está realmente triste. Si en este momento me llevó conmigo a los niños podría caerse a pedazos”, asegura.

Yilmaz pide que no olvide todo lo que ha hecho Demir, pero Züleyha no puede ser insensible y pide a Yilmaz comprensión: “A perdido a su madre hace poco, no soy despiadada ni cruel”, señala.

¿Qué decisión tomará realmente Züleyha? ¿Huirá con Yilmaz y dejará a Demir roto en mil pedazos?