La doctora Müjgan y Yilmaz, cada vez más unidos

Yilmaz se acerca cada vez más a Müjgan. El joven lo tiene claro y más ahora, después de la conversación con Züleyha. Después de que las gafas de Müjgan se rompieran por su culpa, Yilmaz decide ir a su casa a regarle unas nuevas.

Y esta vez no acepta un no por respuesta. La joven le invita a pasar pero Yilmaz piensa que no es el momento. Las miradas entre los dos están llena de complicidad… ¿Logrará Yilmaz olvidar a Züleyha?