Demir y Züleyha se reconcilian tras su dura discusión: "Me aterra pensar que te pueda pasar algo malo"

Demir ha descubierto que Züleyha le estaba mintiendo respecto al tema de Fikret. Sabe que la joven fue a Estambul con Sevda y se enteró de que Fikret era el hermanastro de Demir.

El joven se ha enfadado mucho al enterarse de que su esposa le estaba mintiendo, por ello, en cuanto ha llegado a casa, lo primero que ha hecho ha sido hablar con ella. Necesitaba saber cuáles eran los motivos para ocultarle todo... Pero Demir ha perdido los nervios, y en vez de preguntarle tranquilo le ha gritado mucho y han tenido un tenso enfrentamiento.

Demir le ha reprochado a Züleyha que le hubiera ocultado la verdad sobre Fikret, ya que ella descubrió que era él quien le enviaba las cartas. No obstante, la joven le ha explicado por qué no lo hizo, y era porque temía la reacción de Demir, y que este fuera incluso capaz de matar a Fikret. No quería que hubiera un enfrentamiento tan duro. Demir no se ha creído lo que le decía su esposa y lo ha calificado de "excusas"... Züleyha, muy triste, ha comenzado a llorar.

Demir se ha dado cuenta de sus formas y se ha disculpado con su mujer. Ha visto que ella solo quiere el bien para él: "Todavía no me acostumbro a que me quieras y te preocupes por mí", le ha confesado. Züleyha se ha quedado impactada cuando Demir le ha contado el tema de los explosivos...

La pareja se quiere mucho, y Züleyha solo ha intentado proteger a Demir... Mientras hacen las paces, lo que no se imaginan es que Ümit les vigila por la ventana... ¿Hará algo la doctora para intentar separarles?

