¡Demir visita a Fikret en la cárcel!: "Eres un desgraciado lleno de odio"

La visita de Lütfiye a Estambul, donde estaba Fikret con Müjgan, ha hecho que todo cambie en Çukurova. Demir estaba en la cárcel por supuestamente haber agredido a Ümit, pero él no era el culpable. Aun así, tuvo que permanecer en prisión porque la joven declaró en su contra.

No fue hasta que Fikret decidió contar la verdad que Demir fue liberado. El sobrino de Fekeli le contó a la policía que nadie empujó a Ümit, sino que ella se cayó cuando discutían. Sin embargo, él no la socorrió porque pensaba que estaba muerta y no quería que lo culpasen. Por ese motivo, ahora Fikret está en la cárcel.

Demir ha ido a visitar a Fikret a prisión. “Eres un desgraciado lleno de odio”, le ha dicho. El marido de Züleyha ha acusado directamente al joven de haber mandado a su gente a saquear su casa. Sin embargo, Fikret niega haberlo hecho, pero Demir no le cree, él no tiene otro enemigo que no sea el sobrino de Fekeli.

Fikret no entiende que Demir le esté acusando. Él le ha ayudado declarando a su favor, ¿y ahora le viene con esto? El joven le ha asegurado que quiere destruirle y que hará que pague por los errores de su padre, pero él no ha asaltado la mansión Yaman.

Demir ha amenazado a Fikret con matarle, y esto ha hecho que los dos se enfaden mucho más. “Aquí los únicos malnacidos sois tú y tu padre”, le ha dicho el sobrino de Fekeli. Al nombrarle a su padre Demir no podía aguantar más, pero los guardias han entrado y se han llevado al marido de Züleyha y a Fikret. Si no ha sido él, ¿quién ha asaltado la casa de los Yaman?