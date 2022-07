Demir entra a gritos en la comisaria… ¡Dispuesto a matar a Fikret!

Todos en Çukurova buscan un culpable para el accidente de Züleyha. Los indicios apuntan a que fue provocado por Fikret, y que lo hizo para vengarse de Demir, pero le salió mal porque quien conducía el coche en ese momento era su esposa y no él. Aun así, el daño que le ha causado a Demir y Züleyha es mucho, ya que han perdido al tercer hijo que esperaban.

Bahtiyard le dijo a Fekeli en el hospital que el principal sospechoso era su sobrino, y entonces él sin pensarlo ni un momento fue a hablar con Fikret. Fekeli le pidió explicaciones, pero no le creyó. Entonces le denunció a la policía.

Fikret ha sido por tanto arrestado e interrogado. El joven ha desafiado a la policía durante las preguntas. “No entiendo por qué sonríe, porque no tiene ninguna gracia”, le ha dicho el agente. Fikret no para de repetirle que nadie le ha visto poner el aceite, y que él no fue quien lo derramó. Nadie le cree.

Los agentes le han preguntado que dónde estaba en el momento del accidente, y Fikret ha respondido que iba de camino a la plantación de algodón. ¡Aunque eso está en la misma dirección en la que se produjeron los hechos!

De repente, ha llegado Demir a la comisaría. Estaba muy alterado, y de un portazo ha entrado a la habitación donde estaba siendo interrogado el sobrino de Fekeli. “¡Fikret, te voy a matar!”, gritaba mientras disparaba e intentaba darle al supuesto culpable del accidente de Züleyha.

La policía ha conseguido detenerlo a tiempo y lo han dejado en un calabozo hasta que se calmara. Demir no paraba de repetir que iba a matar a Fikret. ¿Se vengará ahora Demir de Fikret? ¿Será verdad que el responsable ha sido Fikret?