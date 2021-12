Demir descubre que Hünkar vendió sus tierras a Fekeli

Demir se ha enterado gracias a Hatip que su madre ha vendido sus tierras. El joven llega a la mansión muy enfadado, necesita saber si es cierto que vendió sus tierras cuando estaba en prisión y quién las ha comprado.

Hünkar intenta explicarle que Sermin pidió mucho dinero y que tenía que conseguir efectivo para sacarle de la cárcel. La señora Yaman intenta quitarle hierro al asunto sobre la persona que compró las tierras pero en ese momento llega Züleyha que estaba escuchando la conversación y le da la noticia: “Fekeli las compró”.

Demir no puede creerlo y enfurece todavía más: “¿Le vendiste las tierras al asesino de mi padre? Me has decepcionado”.

¿Qué hará ahora Demir?