La confesión más dura para Demir: “Yilmaz sabe que Adnan es su hijo”

Demir ha regresado a la mansión tras la petición de Hünkar. El joven habla con Sevda y decide que lo mejor es volver a casa.

Demir llega cargado de regalos y con la intención de recuperar a sus hijos. Además, le regala a Züleyha un colgante donde puede verse escrito claramente el apellido Yaman.

Demir no deja de reprochar a Züleyha su plan de huida: “¿Creias que no te encontraría? ¿Qué no haría lo posible por recuperar a mis hijos?”, señala.

Pero Züleyha, que ahora se siente fuerte teniendo el apoyo de Hünkar, contraataca y confiesa a Demir que Yilmaz ya sabe que Adnan es su hijo: “Yilmaz lo sabe, se lo he contado yo”, señala.

Demir no se lo esperaba e insiste en que Adnan es su hijo: “Está registrado y siempre será mi hijo, esa es la verdad”, señala.

Züleyha aprovecha el momento para pedirle el divorcio: “Ya no podía guardar el secreto. Yo no te quiero, tenemos que divorciarnos”, señala Züleyha.

Pero Demir no parece que vaya a ceder: “Yo soy tu destino y tienes que aceptarlo”.

¿Qué pasa si Züleyha no acepta su destino?

