Çolak se enfrenta a Lütfiye: “Me las va a pagar por todo esto”

Çolak tiene un almacén ilegal en su propiedad. El terrateniente no tenía permiso del ayuntamiento para construirlo y aun así lo hizo. Con su reciente cargo de alcaldesa de Çukurova, Lütfiye está siendo implacable con las ilegalidades, y le ha mandado has tres avisos para que él mismo quite el almacén de su propiedad. ¡Es ilegal!

Çolak, que se negaba a obedecer a Lütfiye, aunque fuera la ley, ha ido diciendo por la ciudad que la alcaldesa se aprovechaba de su poder para hacer una guerra contra él. ¡Por su enemistad con Fikret!

Cuando los funcionarios públicos han llegado a su propiedad, Çolak ha montado un escándalo. No les dejaba derribar su almacén, decía que era ilegal. La propia Lütfiye se ha visto obliga a intervenir para tratar de dialogar con el hombre, quien se ha mostrado muy agresivo: “Gran Çolak de pacotilla, solo los fracasados como usted, usan su posición para imponerse”. Lütfiye le ha explicado que la ley es poder, y por ello van a demoler su almacén.

Inmediatamente, Çolak ha sacado una pistola y ha apuntado a la mujer: “Ordene a todos que se marchen o la mataré”, ha dicho muy enfadado. Sin embargo, ha llegado la policía y le han arrestado por amenazar a un funcionario público. ¡Él ha jurado que se vengará de Lütfiye! ¿Qué le hará?