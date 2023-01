Çolak amenaza a Züleyha para que le entregue a Sermin: “O te haces a un lado o te mato”

Sermin tiene mucho miedo, sabe que Çolak va a por ella. La mujer está desesperada, ya que no encuentra a su hija Betül por ninguna parte. No obstante, sabe que el terrateniente le ha hecho algo... ¡Ha desaparecido por su culpa! Por ello, Sermin informó a la policía y concedió una entrevista al periódico señalándole. ¡La policía ha ido a su mansión! Pero no han encontrado ni rastro de Betül, estaba muy bien escondida. ¿Logrará salir de ahí?

La mujer, ha visto que llegaban a la mansión Yaman los hombres de Çolak y ha entrado en pánico... Tanto, que le ha pedido ayuda a Züleyha, la que era su máxima enemiga y la de su hija. ¡A la que tanto ha criticado! ¡Pero ahora necesita su protección!

Züleyha, como no, ha aceptado ayudarle. ¡Ha dado la cara por ella! E incluso, se ha enfrentado a Çolak. Él ha exigido que saliera Sermin... ¡Quería matarla! Pero Züleyha no se ha achantado y le ha echado de sus tierras: "Dame a Sermin y me iré", le ha dicho él muy enfadado. Como Züleyha no cedía, él le ha apuntado con una pistola, la iba a matar por no ceder a sus exigencias. ¡Züleyha se ha mantenido firme! "No me asustas, ¿quién te crees que eres?", ha dicho muy segura de sí misma.

De repente, han llegado los hombres de la joven y han apuntado con pistolas a Çolak y sus hombres. Finalmente han terminado por irse... ¡Züleyha les ha echado!

Sermin le ha contado a Züleyha que Betül ha desaparecido, y la joven se ha ofrecido a ayudarle a encontrarla. ¡Ha calmado a la mujer! ¿Se merece Sermin toda esa bondad de la joven?