Abdülkadir y Hakan vuelven a discutir: ¿Será este el fin de la relación de los socios?

Abdülkadir y Hakan llegaron a Çukurova como socios y amigos. Los dos tenían el mismo objetivo: vengarse de Fekeli y Demir.

Sin embargo, cada uno ha empezado a actuar por su cuenta. Hakan, por un lado, decidió acabar con la venganza contra Ali Rahmet después de darse cuenta de que era un buen hombre y que estaba muy arrepentido por el asesinato de Erkan, su hermano.

Por otro lado, Abdülkadir se está dedicando a negociar con Betül. Además, al enterarse de que Fekeli descubrió la verdadera identidad de Mehmet, decidió actuar por su cuenta y asesinar al tío de Fikret sin consultarlo con Hakan.

Cuando el socio de Abdülkadir ha descubierto que la muerte de Fekeli no fue un accidente, sino que fue su culpa, se enfadó mucho. ¡No debió hacer algo así! Tarde o temprano todo el mundo en Çukurova descubriría que Mehmet no es su verdadera identidad, ¡no hacía falta asesinarlo!

Desde ese momento su relación se ha resentido. Hakan ha ido a hablar con Abdülkadir para dejarle claro que Fekeli no se merecía morir. “Tuve que tomar una decisión”, se ha excusado su socio. Además, ha asegurado que no había tiempo para consultarle qué hacer.

Pero Hakan le ha echado en cara que eso no fue lo que acordaron. Abdülkadir ha advertido a su amigo: si lo que va a decirle es que se siente traicionado y que quiere que vayan por caminos distintos, no será algo bueno para ninguno de los dos.

Hakan no le ha dado una respuesta en ese momento. Se lo va a pensar… Abdülkadir, sin embargo, cree que de no ser por él su socio no conseguiría nada. ¿Será la ruptura definitiva de la relación entre los socios? ¿Le convendrá a Hakan alejarse de su amigo?