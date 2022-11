Abdülkadir echa a su hermano Vahap para siempre

Abdülkadir tras la pelea con Hakan obligó a su hermano a que se marchara para siempre de Çukurova. ¡Desde que ha llegado todos son problemas! ¡No le deja tranquilo!

Ahora Abdülkadir ha descubierto que no se ha ido. ¡Sigue allí! Y de hecho, está muy obsesionado con Züleyha... Tanto que se ha colado varias veces en la mansión Yaman. ¿Qué pasaría si le descubriera Abdülkadir? ¡No deja de darle problemas!

El pequeño no entiende por qué su hermano sigue a pies juntillas las órdenes de Hakan. De hecho, ha querido matarle en varias ocasiones. No le cae bien. Pero Abdülkadir ya le ha dicho que para él es importante que Hakan esté vivo, no pueden matarle.

Vahap debe irse de Çukurova, solo le crea dolores de cabeza a su hermano, pero parece que una vez más, no se ha ido. ¡Abdülkadir está desesperado! El joven solo quiere saber qué es lo que tiene Hakan contra su hermano para que éste le haga caso en todo. "Me tiene así desde que estaba en Medio Oriente", le ha confesado. Y acto seguido le ha pedido que "se largara a Ismir" y se tomara la medicina. ¿Se irá Vahap de una vez por todas? ¿Le hará caso?