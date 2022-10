Abdülkadir descubre que Lütfiye está investigando la muerte de Fekeli... ¡Y la sigue!

La causa de la muerte de Fekeli no ha convencido a su familia. En concreto a Lütfiye y a Züleyha, que sospechan que a Ali Rahmet no le dio un infarto, sino que ocurrió algo que no han descubierto aún.

Esto se debe a que días antes de su fallecimiento, Fekeli fue al cardiólogo y le dijo que su corazón estaba perfecto. Además, aunque les dijo que viajaba a Ankara, el tío de Fikret en realidad se encontraba en Isparta.

Lütfiye y Züleyha van por buen camino… Lo cierto es que fueron los hombres de Abdülkadir quienes mataron a Fekeli después de que el buen hombre [[LINK:INTERNO|||Article|||632d8bf616e5b0e47a1494d8|||descubriera que Mehmet es en realidad Hakan Gümüşoğlu]].

Lütfiye no piensa quedarse de brazos cruzados. ¡Tiene que descubrir qué hacía Fekeli en Isparta! Por esa razón, [[LINK:INTERNO|||Article|||633d9e5d0e2ab0e49de8dfd8|||ha decidido viajar hasta allí personalmente]], y Saniye la ha acompañado. ¿Lograrán descubrir lo que buscan?

Abdülkadir, por su parte, estaba en casa de los Yaman para entregarle unos papeles a Sermin. En ese momento, la madre de Betül y Füsün han comenzado a hablar de Lütfiye y de su inesperado viaje.

Entonces, el socio de Hakan se ha enterado de que han ido a Isparta a investigar la muerte de Fekeli. Además, Sermin ha asegurado que Lütfiye sospecha que Ali Rahmet descubrió algo importante y quiere averiguar eso también.

“¿Sabes que el nuevo socio de Züleyha también es de Isparta?”, ha preguntado Sermin. ¡Madre mía! ¡Pueden estar muy cerca de descubrir toda la verdad!

Abdülkadir está cada vez más nervioso y ha preguntado por qué tendría Fekeli que investigar a Mehmet… “Quería ser dueño de la verdad”, ha asegurado la madre de Betül.

El socio de Hakan ha decidido irse de allí y ha asegurado que se va a ocupar de Lütfiye… ¿Qué intenciones tendrá? ¿A qué está dispuesto?