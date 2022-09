En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga': Betül conoce a Abdülkadir mientras que Sadi llega con noticias para Züleyha

En el último capítulo de 'Tierra Amarga' hemos visto como Züleyha volvía a encontrarse con Hakan Gümüşoğlu. La joven se ha puesto muy contenta de verle, ya que así podría agradecerle su ayuda con el bolso robado, sin embargo, Hakan no le ha dado tiempo a terminar de hablar y se ha marchado. Eso sí, antes le ha estrechado la mano, con mucha... ¿emoción? Pero la joven sigue sin saber su nombre...

Por otro lado, Betül está más centrada que nunca en llevarse todo de la empresa Yaman, y ahora, tiene un nuevo objetivo... ¡La fortuna de los Fekeli! Después de haber compartido un día entero con Fikret, la joven está más contenta que nunca: cree que puede hacer lo que quiera con él. Ahora, sus objetivos son aún más ambiciosos ya que pretende que él se enamore de ella... De hecho, está muy emocionada ya que él le ha regalado un pluma de oro. ¡Su madre está muy contenta también! ¿Lograrán Sermin y Betül salirse con la suya?

En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' veremos muchas novedades. Por un lado, se producirá el encuentro entre Betül y Abdülkadir Keskin. Ambos se conocerán y él le revelará sus verdaderas intenciones a la directora de la empresa Yaman... ¡Quiere invertir en negocios en Çukurova!

Por otro lado, Sadi llega por fin a la mansión Yaman. Züleyha llamó a su gran amigo y le pidió que investigara sobre Demir. El hombre ha traído novedades...Quien compró las acciones de la empresa no fue Hakan sino un tal Mehmet Kara... La joven no entiende nada, ¿quién será ese hombre? ¿Por qué compraría sus acciones? Además, Sadi le ha confirmado que no hay noticias sobre Demir, pero él tiene el presentimiento de que su marido no anda lejos... Cree que vivo o muerto está en Çukurova. ¿Estará en lo cierto? ¿Cómo reaccionará Züleyha a estas noticias?

