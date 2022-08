En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’: Sermin visita a Demir en la cárcel para revelarle sus sospechas sobre Sevda y Ümit

En el último capítulo de ‘Tierra Amarga’ hemos visto cómo Züleyha, Demir y todos los presentes en el juicio recibían la noticia de la declaración de Ümit. ¡La doctora ha declarado culpable al joven! Todos se han quedado de piedra cuando lo han escuchado. ¡Pero si él no ha sido! Züleyha está haciendo todo lo posible por que Demir no vaya a la cárcel, pero cada vez está más complicado. ¿Lo conseguirá?

Además, Sermin sigue intentando averiguar qué relación une a Ümit y Sevda. Ella y su amiga Füsun querían preguntarle directamente a la doctora, pero al entrar en su casa se la encontraron inconsciente en el suelo y sangrando, así que no consiguieron averiguar nada. Ahora Sermin lo ha intentado por segunda vez, pero Sevda, además de ponerse muy nerviosa, lo ha negado todo.

En el próximo capítulo de la serie Sermin decide ir a visitar a Demir a la cárcel. Tiene algo que contarle: sabe que Ümit y Sevda tienen una relación muy estrecha, ¡y sospecha que son familia! Demir, sin embargo, no la cree. Él ya tiene demasiados problemas allí dentro y no quiere preocuparse por nada más. Por lo que la echa, no quiere saber nada de ella...¿Qué pretende Sermin con todo esto? ¿Conseguirá demostrar que su teoría es verdad? ¡No te pierdas el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' en Antena 3!