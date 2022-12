Avance semanal de 'Tierra Amarga': Un secuestro y una muerte inesperada... ¿Qué pasará?

Esta ha sido una de las semanas más duras en 'Tierra Amarga'. Hemos despedido a dos personas muy especiales, Saniye y Gülten, que tras sufrir un atropello acababan ambas falleciendo. Hemos visto también escenas muy duras transcurridas en el cementerio junto a sus familias, amigos e hija de una de ellas. La tensión también se ha visto en aumento ya que Fikret acaba de descubrir una nueva noticia que no le ha sentado muy bien y, además, Hasmet Çolak, ha sido amenazado de muerte si atacaba a cualquier persona de Çukurova.

Comenzamos con el momento más duro de todos, Gülten se encontraba en observación en el hospital cuando, sin esperarlo, entró en parada cardíaca ante la mirada atenta de su familia tras el cristal de la habitación. La enfermera salió corriendo para buscar a doctor, que tras muchos intentos para reanimarla, solo podía confirmar su muerte.

Tras conocer esta dura noticia, era el momento de dar el siguiente paso. Familiares y amigos acudían al cementerio para darle un último adiós a ambas antes de enterrarlas. Gaffur, hermano de Gülten y marido de Saniye, es el que por lo está pasando. Lleva unos días de duros momentos, primero falleció su mujer y ahora acaba de hacerlo su hermana. Sin duda necesitará mucho apoyo y ánimo para seguir adelante.

Además, el ambiente se ha tensado cuando Fikret y Mehmet, cansados de la llegada de Çolak, han acudido a su casa y han comenzado a destrozarle la terraza, en un acto con el que ambos querían devolverle cómo actuó el con los aldeanos. Amenazando a Çolak, le decían que como continúe maltratando e intentando echar a aquella gente inocente de allí, le matarían. Fikret a punta de pistola le dejaba claras las consecuencias.

Por otro lado, Fikret acaba de enterarse de algo terrible que nadie le había dicho. Su tío, aquel al que más quería, no falleció de manera natural si no que fue asesinado por Abdülkadir. El joven ha descubierto la verdad tras escuchar a Züleyha y Lütfiye hablando sobre ello, y no ha dudado en ir a buscarle armado a la mansión.

Finalmente le ha dado un buen susto y tras una tensa conversación con él, le ha intentado quemar vivo. ¡Keskin se ha salvado por los pelos! ¿Le habrá quedado claro su enfado? ¿Se vengará de él?

La semana que viene en ' Tierra Amarga ' viviremos muchos sobresaltos y sucesos bastante inesperados. Todo se centrará en la guerra personal de Çolak contra Züleyha. Desde que la joven le humillara en público él no se lo ha podido perdonar. ¿Qué pasará?

En un intento de venganza, los hombres de Çolak secuestraran a Züleyha. Le tenderán una trampa en la que la joven caerá sin vérselas venir. ¡Madre mía! ¿Qué tendrán pensado hacerla? ¿La van a matar? O incluso, ¿querrán torturarla? ¡Esperemos que no le pase nada a Züleyha!

Züleyha y Çolak en el capítulo '123' de 'Tierra Amarga'. | Antena 3

Por otro lado, los celos de Fikret vuelven a salir a la luz. El joven sabía que el compromiso entre Mehmet y Züleyha se había roto, sin embargo, sigue viendo a Mehmet constantemente a su lado. ¿Por qué será? ¡El joven volverá a formar un numerito! ¡No soporta ver a Mehmet al lado de la joven! ¿Cuándo lo superará? ¿Cómo reaccionará la joven?

Fikret en el capítulo '123' de 'Tierra Amarga'. | Antena 3

