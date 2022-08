En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’: La reacción de Demir al conocer el embarazo de Ümit… ¡Mientras Betül lo oye todo!

En el último capítulo de la serie hemos visto como Sevda ha ido a avisar a Ümit de que no era buena idea tener el bebé en Çukurova. La cantante teme que, cuando Demir se entere, se lo quiera arrebatar... ¡Pero Ümit no hace caso a sus advertencias! Sevda le propone marcharse lejos juntas, pero la doctora no quiere: su vida es junto a Demir.

Por otro lado, la joven sigue sin hacer caso a Sevda y se presenta en la fiesta de la fundación Yaman... ¡Nadie la esperaba! Züleyha se queda en shock al verla y Betül y Sermin no dan crédito... ¿Qué hará alli? Parece que es algo importante...

En el próximo capítulo de la serie veremos cómo Ümit llega a la fiesta de la fundación Yaman para contarle algo muy importante a Demir: ¡está embarazada! El joven no se creía en un principio las palabras de la doctora, han sido demasiadas mentiras ya. ¡No le ha hecho ninguna gracia lo que le decía!

Sin embargo, esta vez parece que Ümit le está contando la verdad, y la reacción del marido de Züleyha ha sido… ¡Pedirle que aborte! Lo que ninguno se imaginaba era que Betül está escuchando toda la conversación, ¿se lo contará a todos? ¿Tendrá Ümit que rechazar tener a su bebé? ¿La obligará Demir a abortar? ¡No te pierdas el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' en Antena 3!