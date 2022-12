Raquel amenaza a Pilar: "No pienso dejar escapar a mi marido"

Sinopsis Capítulo 3 'Promesa de salvación'

Julia y Larbi son acusados de haber facilitado la fuga de Pedro quien ha sido de nuevo detenido y va a ser juzgado. Julia se refugia en Fidel, quien le muestra todo su apoyo y consuelo.

Maglalena se siente muy afectada porque Larbi ha perdido su trabajo y Pilar sigue sin querer saber nada de Luis, aunque éste insiste en darle explicaciones.

Mientras, en el hospital Carmen se enfrenta de nuevo con el coronel Vicente al autorizar ésta que Larbi vuelva a trabajar en el hospital, conduciendo las ambulancias.

Por otra parte, Andrés y el resto de los soldados, intentan como pueden comunicarse con el exterior para que puedan ser rescatados.

“Me prohibieron que me casara contigo, no he dejado de pensar en ti"