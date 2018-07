Luis apuesta por Pilar: “La vida es demasiado corta y yo quiero pasarla contigo”

Capítulo 11 ‘El compromiso’

Convencido de que el hijo de Raquel no es suyo, Luis decide apostar por su historia de amor con Pilar. La enfermera no puede creer lo que está escuchando de la boca de Luis que se encuentra desatado imaginando planes juntos. Pilar le frena los pies, las cosas no son tan sencillas como parecen...