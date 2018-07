El horror de la guerra se ensaña con Julia una vez más

CAPÍTULO 8 ‘LOS QUE NUNCA SE RINDEN’

Fidel y Julia trabajan juntos en el frente, el horror dela guerra se apodera de Julia al descubrir que su hermano se encuentra entre los heridos. La enfermera descubre una carta en su chaqueta: "Ya nadie quiere vernos sufrir, nadie va a escuchar nuestras quejas. Nadie quiere oír hablar de la derrota, cada uno sabe cuál es su puesto ya no es momento para preguntas. Ya no hay tiempo para más, porque lo están esperando todo de nosotros y no podemos tener miedo. Ha llegado la hora de la verdad."