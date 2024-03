Tasio y Claudia se funden en un romántico beso": "Yo jamás voy a hacerte daño"

Claudia ha optado por darle una nueva oportunidad a Tasio. La joven se ha asegurado de Carmen y él ya no tenían nada, no está dispuesta a que él vuelva a estar a dos bandas. ¡Le pilló estando con las dos a la vez! Sin embargo, a Carmen no le ha dicho nada de que está empezando a salir con su exnovio. ¿Qué pasará cuando se entere?

Tasio le ha llevado a la joven un regalo y le ha llevado el perfumen más caro de la tienda... ¡Que consiguió extorsionando a Luis!

El joven le ha organizado un picnic y Claudia está totalmente ilusionada con él. Ella intenta no creerse todos los piropos que él le echa, pero lo tiene complicado: ¡Está embelesada con el palabrerío de él!

Finalmente, Tasio le promete que jamás le va a hacer daño y le pide volver a darle un beso, a ser posible sin una bofetada, como sucedió en su última cita. ¡Él se lanza y ella acepta! ¡Ambos se funden en un romántico beso! ¿Qué pasará con esta pareja?