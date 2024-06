“Quiero entenderte, pero me lo pones muy difícil”: Begoña y Luz tienen una fuerte discusión

Las terapias de Julia con la doctora Borrell parece que comienzan a dar sus frutos. Pero en una de ellas, la pequeña le ha confesado que su padre estuvo a punto de marcharse de viaje, pero que Begoña pudo impedirlo a tiempo.

Luz no ha podido extrañarse más por las palabras de la niña, por eso ha querido hablar detenidamente con su amiga para comprenderlo todo.

Y lo que le ha confesado Begoña ha dejado asombrada a la médica: “Jesús anoche estaba dispuesto a entregarse a la guardia civil”, ha admitido la mujer, contándola que fue ella quien se lo impidió.

Luz no comprende nada de lo sucedido, y ambas se han enzarzado en una gran discusión que no ha acabado muy bien. Begoña desea de corazón contarle todo acerca del chantaje de Damián a su amiga, pero no quiere ponerla en peligro.

¿Se atreverá algún día a contarle lo sucedido?