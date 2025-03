¿Quién es el misterioso hombre que discutió con Jesús antes de su muerte?

Jesús discutía con un misterioso hombre en el despacho vía telefónica.

Él le abroncaba por irse de Toledo y parecía que le estaba "mandando". ¿Por qué? ¿A quien le rendía cuentas Jesús de la Reina?

"No he podido hacer nada más, ya no pinto nada aquí", decía Jesús excusándose. Pero el hombre le rebatía, argumentaba que ambos tenían juntos "un plan" y que él "había fallado". ¿De qué plan estaba hablando?

Por lo que decía el De la Reina, ya no aguantaba más y por eso se marchaba... ¿Se refiere a París con Julia? ¿Qué sabía este hombre de los De la Reina?

Pero, ¿de qué plan hablaba ese misterioso hombre? ¿Y quién era él?