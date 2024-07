“¿Quién es Ernesto?”: La llamada que podría romper el matrimonio de Gema y Joaquín

A pesar de las amenazas de Gema, parece que Ernesto no se ha quedado quieto, y ha decidido pasar a la acción, decidido a arruinar la vida de la mujer si no obedece sus órdenes.

El madrileño ha llamado a Joaquín, pidiéndole que le pregunte a su esposa quien es Ernesto, y cuando el mayor de los Merino se lo ha planteado a su mujer, lo ha comprendido todo.

Gema ha intentado excusarse, afirmando que solo había visto a ese hombre un par de veces sin ninguna intención. Pero en el momento en el que le ha contado sus visitan a lugares caros con gente importante, Joaquín ha estallado.

“Yo también quiero tener otra vida, pero lo que no se me ocurre es irme con otra mujer”, ha sentenciado lleno de lágrimas. Y aunque la mujer le ha prometido que fue solo un beso, el hombre no ha conseguido creerla, y se ha marchado de casa.

¿Será el fin de su matrimonio?