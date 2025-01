Miriam intenta forzar su despido boicoteando la visita de Pelayo a la fábrica, ¿conseguirá su objetivo?

Gema sigue muy enfadada con Joaquín, No le perdona su infidelidad con Miriam y le pide que despida a su secretaria. Solo así podría plantearse perdonarlo.

Sin embargo, el joven Merino no se atreve a despedir a Miriam. Cree que esa no es la solución y que no es justo.

Miriam escucha, sin querer, una conversación entre Joaquín y Luis y se da cuenta que si Joaquín no se atreve a despedirla será quien fuerce ese despido. Se siente muy culpable por haber roto el matrimonio entre Joaquín y Gema y quiere pagar ese error, aunque sea sacrificándose.

La joven aprovecha la visita de Pelayo Olivares, un importante empresario con el que los de la Reina quiere hacer negocios, y habla muy mal a ese hombre. Un comportamiento muy inapropiado y más en ella que siempre ha destacado por su lealtad a la empresa.

Marta no tiene más remedio que decirle a Miriam que salga de la sala mientras intenta disculparse con su futuro socio. ¿Habrá conseguido Miriam su objetivo?