María vuelve a casa de los De la Reina y le deja claro a Begoña que Andrés no se separará de su lado

Andrés, sintiéndose culpable del accidente de María, le dice a su mujer que no va a abandonarla a su suerte. No va a echarla y quiere que vuelva a casa con los De la Reina. A cambio, María no va a denunciarlo.

Así, cuando María recibe el alta, la joven vuelve a casa mientras Andrés se desvive por ella para que no le falte de nada y esté lo más cómoda posible a pesar de que puede que no vuelva a caminar nunca más.

Marta y Begoña van a recibirla, pero María no quiere su compasión ni su ayuda. “Tengo la de mi marido” dice la joven mientras Andrés le responde que va a cuidarla como le prometió.

Andrés sube en brazos a María mientras Begoña se da cuenta que en esa casa nada volverá a ser igual.