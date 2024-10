Luz y Claudia se animan a crear la casa cuna a pesar de la negativa de Marta

Claudia y Luz están muy ilusionadas con la idea de crear una "casa cuna" para las madres de la fábrica que no puedan cuidar de sus bebés...

A pesar de la negativa de Marta, Luz no quiere abandonar la idea de ayudar a las madres con más necesidades con los niños. Son mujeres que tienen que hacer malabares para cuidar a sus hijos además de llevar dinero a casa, y muchos evidentemente deben renunciar a su trabajo. ¡Pero quieren echarles un cable!

Después de contarle todo a Claudia, Luz ha decidido que no las puede abandonar, y que, si Marta no quiere colaborar, deberán hacerlo ellas dos solas.

"Doña Marta me ha dicho que no, pero yo voy a coger impulso y no rendirme", ha afirmado Luz con ilusión.

Ni la doctora ni Claudia se van a rendir, crearán la casa cuna por su cuenta. ¿En qué quedará todo?