“Llévame a casa por favor”: Julia, desesperada, le suplica a Begoña salir del internado

Tras mucho intentarlo, por fin Digna y Begoña han conseguido tener una conversación telefónica con Julia para asegurarse de que la niña consigue adaptarse al lugar. Digna quería que su nieta pudiera hablar con su madre, a pesar de las órdenes de Jesús.

Pero parece que las cosas no marchan bien: la pequeña no aguanta un día más en el lugar. Aunque hablar con su abuela la ha llenado de esperanza, no ha sido suficiente para calmar a la niña.

Por fin el teléfono ha llegado a Begoña, y aunque Julia está molesta con su madre por no haberla llamado, escuchar su voz sin duda la ha reconfortado.

Una vez más, ha suplicado salir del espantoso lugar, pero en cuanto se ha pronunciado, una monja la ha arrebatado el teléfono, cortando la llamada en cuestión de segundos.

La religiosa ha sido clara: no habrá más llamadas en una temporada para no desestabilizar a la niña.

¿Aguantarán Digna y Begoña todo ese tiempo?¿Y Julia? ¿Conseguirán encontrar otro medio para comunicarse?