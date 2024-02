La llegada de María, la prometida de Andrés, revolucionará la casa de los De la Reina en Sueños de libertad

Sueños de libertad ha llegado pisando fuerte a las tardes de Antena 3. Las historias de los De la Reina, de los Merino y de los trabajadores de la fábrica nos han atrapado desde el primer momento y estamos deseando saber qué ocurrirá con cada uno de ellos. ¡Todavía desconocemos qué secretos guardan algunos de nuestros protagonistas!

En los próximos capítulos, veremos que Jesús les comunicará muy emocionado a su familia que Begoña está esperando un hijo, a la vez que Andrés, el recién llegado, confesará que se ha enamorado de una joven con la que se ha prometido: María.

A pesar de que no siempre comparten la misma opinión, la relación entre Andrés y Begoña mejorará con el paso de los días y justo cuando más confianza ganen, llegará María a casa de los De la Reina para sorprender a su prometido. ¡La joven no irá de visita si no a quedarse! ¿Cómo la recibirá la familia?

Por su parte, la doctora Borrel seguirá luchando por ganarse la confianza de los trabajadores de la fábrica. Luz querrá vacunar a todos contra el tifus y llegará a un acuerdo con Jesús para hacerlo en tan sólo tres días. Si no lo consigue, renunciará a su puesto y se marchará.

Un viejo conocido de los De la Reina volverá a aparecer en la vida de Jesús y le hará pasar un muy mal rato. A esta persona la culparon de haber matado a la madre de Julia en el pasado, pero él asegura ser inocente. ¿Estará diciendo la verdad? ¡No te pierdas todo lo que se viene en los próximos capítulos de Sueños de libertad!