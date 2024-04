Jesús no acepta las disculpas de Luis y malmete contra los Merino: “Tu familia está podrida”

Luis se ha enterado de que su hermano Valentín fue quien mató a la primera mujer de Jesús, Clotilde. En ese momento, ha entendido el tremendo odio de su primo hacia ellos, que antes no podía explicar.

El perfumista, cuando ha tenido la oportunidad, ha hablado con su primo Jesús para pedirle disculpas por el “horror” que tuvo que pasar por culpa de Valentín. Sin embargo, ha vuelto a defender que ni su madre, ni su hermano, ni él, son culpables de ello.

Además, ha recalcado que sus pretensiones en la empresa De la Reina son las mismas: quiere tener un buen lugar en la fábrica. ¡Solo quiere reclamar lo que les corresponde!

Jesús no se lo ha tomado nada bien: “Primero me ablandas y luego me das la estocada”. Y, de hecho, ha respondido: “Lleváis la violencia y la maldad en la sangre”.

A continuación, le ha insinuado que le pregunte a Joaquín por qué no le contrataron en Floralia... ¡Va a provocar una pelea entre los Merino!

¿Qué pasará cuando Luis se entere de que su hermano boicoteó su contratación? ¡Pero fueron órdenes de Jesús!