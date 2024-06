Isidro decide guardar el gran secreto de Damián: “Las consecuencias serían devastadoras para esta familia”

Isidro ha encontrado el anillo de Valentín en el maletero de Damián mientras limpiaba su coche. El chófer lo ha reconocido de inmediato y, después de pensar fríamente qué hacer con él, ha decidido devolvérselo al patriarca de los De la Reina.

Damián se queda blanco en cuando su amigo le entrega el anillo. Aunque Jesús y él fueron muy cuidadosos moviendo el cadáver de Valentín, seguramente se olvidaron de revisar el coche después de enterrarlo en un lugar seguro.

“No se preocupe. No le voy a hacer ninguna pregunta ni me tiene que dar ninguna explicación”, le aclara Isidro a su amigo. Damián apenas es capaz de pronunciar palabra, pero no puede evitar preguntarle al padre de Fina por qué no le ha entregado el anillo a Digna.

“Las consecuencias serían devastadoras para esta familia. Esta casa se nos vendría abajo a todos”, responde Isidro dejándole claro a Damián que guardará su secreto. ¿Descubrirá alguien más lo que le ocurrió a Valentín?