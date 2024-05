“Me has hecho creer en algo que ya no creía”: Mateo vuelve a replantearse su futuro gracias a Rafa

A pesar de que Rafa lo atacó después de apuñalar a Fina al intentar robar la tienda de la colonia, Mateo se ha preocupado por él y ha intentado hacerle ver que podría tener un futuro mejor si deja esa vida.

Gracias a Mateo, Fina ha hablado con Damián para que retire la denuncia contra el joven y su conceda pueda reducirse considerablemente. Además, podrá recibir clases de mecánica en el reformatorio para que pueda encontrar un trabajo en el sector en cuanto cumpla con su castigo.

Rafa está muy agradecido con Mateo por todo lo que ha hecho por él. “Tú no serás cura, pero eres como un ángel de la guarda. Eres la mejor persona que he conocido”, le dice el joven al operario mientras lo abraza muy agradecido.

“Soy yo el que debería darte las gracias. Me has hecho creer en algo que ya no creía”, responde Mateo a las palabras de Rafa. ¡Esto ha marcado un antes y un después en su vida! ¿Decidirá convertirse Mateo finalmente en sacerdote?