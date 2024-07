¡Fuera de control! Ernesto besa a Gema y ella sale corriendo

Aunque Gema ama profundamente a Joaquín, la atracción que siente hacia Ernesto y hacia su estilo de vida es cada vez mayor. Por eso, en el mismo día que celebraba su aniversario de compromiso… ¡ha decidido escaparse a Madrid con él!

Juntos han ido a ver a un famoso cantante de ópera y mientras esperaban a que saliese para poder conocerlo, Ernesto ha propuesto a Gema dar un romántico paseo.

Sabiendo que tenía que volver a Toledo para celebrar su aniversario, ha rechazado el plan de Ernesto, pero el hombre no iba a aceptar un no por respuesta. “No me puedes dejar así”, ha dicho antes de robarle un beso a la mujer de Joaquín.

Gema no ha sabido reaccionar y ha salido corriendo, consciente de que había llegado demasiado lejos. Pero en su huida, su tacón se ha roto y se ha torcido el tobillo. ¿Llegará a tiempo para celebrar su aniversario? ¿Descubrirá Joaquín el engaño?